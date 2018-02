Budget 2018 im Gemeinderat: Rekord beim Vermögenshaushalt zeichnet sich ab

Richtungsweisende Sitzung am Donnerstag im Rathaus. − Foto: red Richtungsweisende Sitzung am Donnerstag im Rathaus. − Foto: red



Die Gemeinde Fridolfing (Lkr. Traunstein) gibt in der kommenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 22. Februar, die Marschrichtung für das laufende Jahr vor: Der Haushaltsplan – mit Anlage Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Fridolfing – und die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 sowie die Aufstellung des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes für die Jahre 2017 bis 2021 stehen ab 19 Uhr im Rathaus am Programm. Bezeichnend: Die 4000-Seelen-Gemeinde gilt als äußerst finanzstark. Zum Einen liegt das Haushaltsvolumen laut Stadtkämmerer um Hundert Prozent über dem von Tittmoning, der größeren Nachbargemeinde, sogar mit Stadtstatus. Zum Anderen sind auch die Gewerbesteuereinnahmen um einiges höher: Sie seien von rund acht Millionen Euro im Jahr 2015 auf rund zwölf Millionen Euro im Jahr 2016 gestiegen. Signifikant ist die Entwicklung des Vermögenshaushaltes: Schon 2016 war dieser Teil des Gemeinde-Etats groß gewesen – rund 9,67 Millionen Euro umfasste er. Für 2017 rechnete man am Anfang des Jahres mit eben rund zehn Millionen Euro – das wäre ein neuer Spitzenwert. Und natürlich: Noch gibt es keinen Rechnungsabschluss zu 2017. Doch auf Nachfrage der Heimatzeitung bestätigte Stadtkämmerer Hans-Jürgen Kellner, dass sich an der Marschrichtung nichts geändert habe. "Das vergangene Jahr lief sogar noch etwas besser als angesetzt."

