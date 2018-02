Jetzt anmelden für den Schulradiotag in Traunstein

Von Grundschule bis Oberstufe: Am Schulradiotag der BLM werden aus Schülern Nachwuchs-Radiomacher. − Foto: Q3/Judith Schmidhuber Von Grundschule bis Oberstufe: Am Schulradiotag der BLM werden aus Schülern Nachwuchs-Radiomacher. − Foto: Q3/Judith Schmidhuber



Den Schulradiotag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) gab es bisher nur in Franken und in München, heuer wird er erstmals auch für die südbayerischen Schulen angeboten – und zwar im Campus St. Michael in Traunstein. Schüler erhalten beim Schulradiotag am Dienstag, 20. März, die Möglichkeit, einen Tag lang aktiv Radio zu machen. Von 8.30 bis 15 Uhr ist ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Unter Betreuung von Redakteuren aus den bayerischen Lokalradios arbeiten die Teilnehmer in verschiedenen Redaktionen und Workshopgruppen an ihrem eigenen Radioprogramm. Neben Moderation, Comedy-, Kultur- oder Musik-Workshops gibt es auch die Möglichkeit, Werbespots oder Hörspiele zu produzieren. Von der Grundschule bis zur Oberstufe ist für alle etwas dabei. Lehrer können sich beim "Lehrertreff" mit Kollegen und dem BLM-Team austauschen. Die Live-Sendung zum Abschluss des Schulradiotags wird auf dem Online-Radiosender "Jugendwelle.fm" präsentiert und in der Wiederholung auf Radio BUH ausgestrahlt. Eine Anmeldung ist ab sofort unter Tel. 089/63808256 oder online unter www.chiemgauer-medienwochen.de möglich. Die Veranstaltung ist kostenlos. − red