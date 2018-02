Büros miteinander nutzen: "Coworking Space" in Traunstein geplant

Ein "Coworking Space" ist in Traunstein geplant. −Symbolbild: dpa Ein "Coworking Space" ist in Traunstein geplant. −Symbolbild: dpa



Rund 30 Personen trafen sich bei einer offenen Diskussionsveranstaltung zum Thema "Coworking" an der Bürgerwaldstraße 1 in Traunstein. Das große Ziel ist, noch heuer in den dortigen Räumen ein "Coworking Space" zu errichten. Groß ist das Interesse nicht nur von Seiten künftiger Kunden, sondern auch von Stadt, Landkreis und der Region.

Ein Coworking Space ist eine Büro- und Arbeitsgemeinschaft, die gemeinsam eine Arbeitsfläche, meist in offenen Großräumen, nutzt. Das Besondere daran: Unterschiedliche Berufsgruppen teilen sich diese Fläche nicht nur, sondern tauschen auch Informationen und unterstützen sich gegenseitig. Die Coworker können die Räume sehr flexibel nutzen und mieten, teilweise sogar rund um die Uhr.

Weil es dies bislang in Traunstein noch nicht gibt, starteten Thomas Fernsebner und einige befreundete Coworker die Initiative. Mittlerweile hat sie viele Personen erreicht, die großes Interesse an der Entstehung eines Coworking Spaces zeigen. Die Initiatoren sind sich sicher, dass das Gebäude an der Bürgerwaldstraße 1 – der ehemalige Industriebau wird auch "Eisingerhaus" genannt – ein idealer Ort für dieses Vorhaben sein wird. − bjr

