Erhöhte Glyphosatwerte im Urin

Vor der ersten Bodenbearbeitung im Frühjahr werden Zwischenfrüchte, die nicht vollständig erfroren sind, oft mit Glyphosat beseitigt. − Foto: dpa Vor der ersten Bodenbearbeitung im Frühjahr werden Zwischenfrüchte, die nicht vollständig erfroren sind, oft mit Glyphosat beseitigt. − Foto: dpa



Während der kalten Jahreszeit tut sich auf den Feldern nicht viel. Eine Familie aus dem Stadtgebiet Trostberg (Landkreis Traunstein) atmet in dieser Zeit buchstäblich auf. An ihrem landwirtschaftlich geprägten Wohnort bekommt sie nämlich alle ackerbaulichen Maßnahmen hautnah mit. Grundsätzlich haben die jungen Eltern damit kein Problem. Als sie aber nach einem Urintest erfuhren, wie hoch ihre Glyphosatbelastung ist, blieb ihnen erst einmal die Luft weg.

Die Trostberger, die nicht namentlich genannt werden wollen, weil sie ohnehin Anfeindungen ausgesetzt sind, haben 2015 an der sogenannten "Urinale" teilgenommen. Wie 2009 andere Bürger aus ganz Deutschland haben sie von dem unabhängigen und akkreditierten Labor "Biocheck" in Leipzig ihren Urin untersuchen lassen – zum Kostendeckungsbeitrag von gut 50 Euro pro Person. Damit erhielten sie nicht nur ihre persönlichen Glyphosatwerte aus dem Urin, sie unterstützten auch die bis dato weltweit größte Datensammlung zur Glyphosatbelastung der Bevölkerung.

Laut der Auswertung des Tests, die unter www.urinale.org einzusehen ist, war bei 79 Prozent der Probanden die Belastung fünf- bis 42-fach höher als der Rückstandshöchstwert für Pestizide in Trinkwasser – dieser beträgt 0,1 Nanogramm pro Milliliter. Die größte Gruppe der Probanden hatte Werte zwischen 0,51 bis 1 Nanogramm pro Milliliter. Bei den beiden Trostbergern, die in einer bäuerlichen Umgebung wohnen, wurden 1,29 beziehungsweise 0,64 Nanogramm pro Milliliter nachgewiesen. Ein Angehöriger der beiden, der in einer Siedlung im Stadtgebiet Trostberg lebt, hatte weniger als 0,5 Milligramm pro Milliliter Glyphosat im Urin.

Die beiden Trostberger Probanden ernähren sich fast ausschließlich von Lebensmitteln mit Bio-Zertifizierung. In der bundesweiten Erhebung wurde festgestellt, dass die Teilnehmer, die sich mit Bio-Lebensmitteln ernähren, weniger stark belastet waren und Probanden mit landwirtschaftlichem Beruf am stärksten. Die beiden Trostberger aus dem bäuerlichen Umfeld leiten davon ab, dass sie viel Glyphosat über die Atemluft aufnehmen – jedenfalls mehr als der Proband aus dem Trostberger Siedlungsbereich.

