Bulldogverein "Zoag o" freut sich über großen Zuwachs

Höhepunkt des Vereinsjahres 2017 beim Bulldogverein "Ziag o" war das eigene Treffen in Neudorf im September, bei dem Getreide mit alten Maschinen gedroschen wurde. − Foto: mix Höhepunkt des Vereinsjahres 2017 beim Bulldogverein "Ziag o" war das eigene Treffen in Neudorf im September, bei dem Getreide mit alten Maschinen gedroschen wurde. − Foto: mix



Der Bulldogverein "Ziag o St. Georgen e. V." blickte in seiner Jahreshauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. 14 neue zum Teil sehr junge Mitglieder traten dem Verein bei. Höhepunkt des Jahres war das Bulldogtreffen im September unter dem Motto "Droad mahn und dreschn".

Schriftführer Helmut Mörtl erinnerte in seinem Bericht an die Veranstaltungen des Vorjahres und Vorsitzender Hans Irlacher freute sich über die zahlreiche Teilnahme an einigen Bulldogtreffen in der Region. Besonders stolz war er, dass in Kammer der Meistpreis geholt werden konnte.

Mit dem Besuch der Stammtische, die immer am ersten Samstag im Monat im Gasthaus Namberger in Hörpolding stattfinden, zeigte sich der Vorstand zufrieden. Bei der Gelegenheit könnten immer die aktuellen Termine besprochen und neue Aktivitäten diskutiert werden.

Beim eigenen Bulldogtreffen, das alle zwei Jahre veranstaltet wird, kam das Dreschen des Getreides auf alte Art bei den Besuchern sehr gut an. Das Wetter spielte nicht ganz mit, es war bis einen Tag vor dem Treffen schlecht und sehr nass. Dennoch waren dann rund 170 Bulldogs vertreten und zahlreiche Interessierte kamen, die sich die ausgestellten Fahrzeuge und das Dreschen anschauten. Das nächste Treffen in Neudorf veranstaltet der Verein im September 2019.

Sehr erfreut ist Hans Irlacher über den großen Zuwachs im vergangenen Jahr und dass die neuen Bulldogfreunde den Altersdurchschnitt deutlich nach unten senken. Aktuell hat der Verein 117 Mitglieder, darunter sechs Frauen. − mix

Mehr lesen Sie am Dienstag, 20. Februar, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.