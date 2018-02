BRK-Kreisverband Traunstein verzeichnet starke Nachfrage nach sozialen Diensten

Die Nachfrage nach den sozialen Diensten des Roten Kreuzes hat im Landkreis Traunstein im vergangenen Jahr erneut zugenommen. − Foto: Zelck/DRK Die Nachfrage nach den sozialen Diensten des Roten Kreuzes hat im Landkreis Traunstein im vergangenen Jahr erneut zugenommen. − Foto: Zelck/DRK



Die Wohlfahrts- und Sozialarbeit ist eine der zentralen Aufgaben des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Auch im Landkreis Traunstein ist der Bedarf an sozialer Unterstützung beträchtlich, wie die Zahlen des BRK-Kreisverbandes Traunstein für 2017 zeigen. Die Nachfrage nach dessen sozialen Diensten nahm in nahezu allen Bereichen deutlich zu.

Beim Hausnotruf nahm die Zahl der Bezieher im Jahr 2017 um 20 Prozent zu. 525 Personen vertrauen mittlerweile diesem Dienst, bei dem per Knopfdruck professionelle Notfallhilfe angefordert werden kann. Die Zahl der Bezieher des Service "Häusliche Unterstützung", der hauswirtschaftliche Hilfen aus der Region vermittelt, stieg um 18 Prozent. Sogar um 52 Prozent erhöhte sich die Zahl der vom BRK-Frischemobil heiß ausgelieferten Menüs. Insgesamt wurden 9720 Gerichte an die Haustüren gebracht. Im "Rotkreuz-Shop" wurden 5617 Kunden gezählt, 17 Prozent mehr als 2016. Ähnlich erfolgreich gestaltet sich die Entwicklung der BRK-Wohnberatung, für die nun weitere ehrenamtliche Helfer gesucht werden, Tel. 0861/98973-0 oder E-Mail an info@kvtraunstein.brk.de. − red

