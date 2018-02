Premiere: Förderschulen aus vier Landkreisen treten gegeneinander bei Fußball-Turnier an

Mit Eifer bei der Sache: Im November wurde mit den Schülern des Franziskushauses Au am Inn trainiert. Mit Eifer bei der Sache: Im November wurde mit den Schülern des Franziskushauses Au am Inn trainiert.



Premiere für eine besondere Veranstaltung: Rund 60 Schüler aus den Förderschulen der Landkreise Altötting, Rosenheim, Traunstein und Rottal-Inn treten am Samstag, 24. Februar, ab 10 Uhr in der Schulturnhalle Tittmoning (Lkr. Traunstein) gegeneinander im Fußball an – eine noch nie da gewesene Begegnung. Gastgeber ist der TSV 1861 Tittmoning, ins Leben gerufen wurde der Event von Spielertrainer Eduard Buxmann. "Es gibt so viele Turniere bei uns, aber keines für Kinder mit geistiger Behinderung", sagt Buxmann im Gespräch mit der Heimatzeitung. "Das wollte ich ändern."

Das Match der vier Schulen auf einen Blick. − Fotos: TSV Das Match der vier Schulen auf einen Blick. − Fotos: TSV