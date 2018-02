Nach tödlichem Unfall: Müllwagenfahrer steht vor Gericht

Ein schrecklicher Vorfall für alle Beteiligten: Auf der Tittmoninger Straße in Trostberg wurde am 19. Dezember 2016 eine 86-jährige Frau von dem Müllwagen überfahren und getötet. Der Fahrer hatte die Frau, die direkt vor seinem Wagen am Boden lag, nicht gesehen. −Archivfoto: luh Ein schrecklicher Vorfall für alle Beteiligten: Auf der Tittmoninger Straße in Trostberg wurde am 19. Dezember 2016 eine 86-jährige Frau von dem Müllwagen überfahren und getötet. Der Fahrer hatte die Frau, die direkt vor seinem Wagen am Boden lag, nicht gesehen. −Archivfoto: luh



Ein tragischer Unfall kostete am 19. Dezember 2016 einer 86-jährigen Trostbergerin das Leben und versetzte dem damals 30-jährigen Fahrer eines Müllwagens einen schweren Schock: Die Frau hatte unmittelbar vor dem stehenden Müllwagen die Tittmoninger Straße in Trostberg überqueren wollen und war von dem anfahrenden Lastwagen überrollt worden. Der Fahrer muss sich am Mittwoch ab 13 Uhr vor dem Amtsgericht Traunstein dafür verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fahrlässige Tötung vor.

Es war ein trüber Dezembertag, als das Müllfahrzeug morgens gegen 9.25 Uhr auf der Tittmoninger Straße stadtauswärts unterwegs war. Auf Höhe das Hauses mit der Nummer 28 blieb der Wagen am rechten Fahrbahnrand stehen, damit die Müllwerker die Papiertonnen leeren konnten. Laut Anklageschrift ging die 86-Jährige zunächst auf dem rechten Gehweg am Fahrzeug vorbei. Dann wollte sie die Fahrbahn überqueren, ging ganz langsam direkt an der Fahrzeugfront entlang und hielt sich mit der linken Hand am Müllfahrzeug fest. Eine Zeugin, die mit ihrem Auto auf den Gegenfahrbahn fuhr, blieb stehen, um der alten Dame das Überqueren der Straße zu ermöglichen.

Doch als sich die 86-Jährige etwa mittig vor dem Lkw befand, stürzte sie plötzlich rückwärts in Richtung Gehweg zu Boden. In der Anklageschrift heißt es: "Die Geschädigte ist entweder ausgerutscht oder kam aufgrund eines Herzinfarkts zu Sturz." Unmittelbar danach fuhr der 30-Jährige an, weil er per Rückfahrkamera gesehen hatte, dass seine Kollegen die Tonnen entleert hatten und auf den Wagen aufgesprungen waren. Der Lastwagen überrollte die am Boden liegende Frau und fügte ihr tödliche Verletzungen zu.