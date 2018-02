Die Finanzlage hat sich entspannt

Die große Unbekannte in der Finanzplanung ist der Hochbehälter der Wasserversorgung. Ein Neubau könnte eine siebenstellige Summe kosten. − Foto: Unterforsthuber Die große Unbekannte in der Finanzplanung ist der Hochbehälter der Wasserversorgung. Ein Neubau könnte eine siebenstellige Summe kosten. − Foto: Unterforsthuber



"Das letzte Jahr ist besser gelaufen, als zu befürchten war. Wider Erwarten standen am Ende gut 1,3 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen zu Buche", umriss Kämmerer Thomas Perreiter sein Zahlenwerk zur Vorberatung des Gemeindehaushalts für 2018. Der Gemeinderat Schnaitsee freute sich nach den großen Einschnitten im vergangenen Jahr allgemein über die Normalisierung der finanziellen Situation. So konnten im Vermögenshaushalt für 2018 alle bekannten Maßnahmen eingeplant werden. Perreiter blickte aber auch schon auf 2019, wenn die Großmaßnahme "Bau eines Feuerwehrhauses in Waldhausen" ansteht. Dafür wurde bereits eine Million Euro angesetzt. "Die große Unbekannte aber ist die prekäre Situation am Hochbehälter unserer Wasserversorgung. Dafür könnte im Falle eines Neubaus auch eine siebenstellige Summe notwendig werden. Aber vielleicht reicht auch eine Sanierung." Dazu sagte Bürgermeister Thomas Schmidinger "Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Es muss es uns wert sein, hier zu investieren und für eine einwandfreie Qualität zu sorgen." Wie er bestätigte, wurde der Hochbehälter vor rund 65 Jahren gebaut und bei einer Besichtigung durch die Aufsichtsbehörden beanstandet.

Ansonsten nahm der Rat die Haushaltszahlen zur Kenntnis. Bis zur nächsten Sitzung können einzelne Summen noch justiert werden, erst dann wird der Haushalt für 2018 beschlossen. − ukMehr zur Gemeinderatssitzung in Schnaitsee lesen Sie am Mittwoch, 21. Februar 2018, in Ihrer Heimatzeitung.