Ein Jahr Haft mit Bewährung für 30-jährigen Waginger

Ein 30-jähriger Waginger wollte einen Gerichtsvollzieher in Polizeibegleitung nicht ins Haus der Mutter lassen und drohte mit Sprengstofffallen, die tatsächlich gar nicht existierten. Deswegen und wegen einer Rauferei vor einer Disco in Traunstein musste sich der Mann am Dienstag vor dem Amtsgericht Traunstein verantworten. Wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung erhielt er eine Freiheitsstrafe von einem Jahr mit dreijähriger Bewährungszeit.

Der Angeklagte leugnete die Vorwürfe weitgehend. Die Sprengfallen-Aussage sei nur ein Scherz gewesen. Vor allem, weil ein Polizist aussagte, man habe die Drohung von Anfang an nicht ernst genommen, wurde dieser Tatkomplex mit Blick auf das Gewicht der übrigen Vorwürfe straflos eingestellt.

Bei der Schlägerei im Lokal "Villa" waren mehrere Beteiligte verletzt worden. Er sei nur einem Freund zur Seite gesprungen, der bei einer Auseinandersetzung mit einem anderen Mann verletzt worden war, sagte der 30-Jährige. Das Gericht verneinte jedoch eine Notwehrsituation und hielt dem Angeklagten angesichts von 1,8 Promille eine gewisse alkoholische Enthemmung zu Gute. Er sei aber einschlägig vorbestraft und stand zur Tatzeit unter offener Bewährung. Wegen günstiger Sozialprognose sei jedoch nochmal Bewährung möglich. − kd

