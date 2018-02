Am Ostermontag lockt wieder der Georgiritt nach Traunstein

Am Ostermontag findet wieder der Georgiritt zum Ettendorfer Kircherl statt. Bei der Jahreshauptversammlung des Georgivereins stimmten die Mitglieder einstimmig dafür. − Foto: bjr Am Ostermontag findet wieder der Georgiritt zum Ettendorfer Kircherl statt. Bei der Jahreshauptversammlung des Georgivereins stimmten die Mitglieder einstimmig dafür. − Foto: bjr



Albert Schmied ist in der Jahreshauptversammlung des Georgivereins Traunstein im Heimathaus einstimmig als Vorsitzender bestätigt worden und bleibt damit oberster Georgiritter. Erste Amtshandlung nach seiner Wiederwahl war wie in jedem Jahr die eher rhetorische Frage, ob auch heuer am Ostermontag, 2. April, der Georgiritt wieder durchgeführt werden soll. Die Versammlungsteilnehmer waren einhellig dafür, da damit der Vereinszweck erfüllt wird. In Erlstätt war bereits das erste von 14 Rittbitten in der Region über die Bühne gegangen.

Als stellvertretender Vorsitzender wurde Schmied wieder Martin Schweiger zur Seite gestellt. Manfred Kösterke behielt das Amt des Schriftführers. Bestätigt wurden ebenso Kassier Peter Graspeuntner und Zweiter Kassier Bernd Bauhofer. Die Kassenprüfung wurde Josef Deisenseer und Gerhard Schmied übertragen. − bjr

