Warum sich die Polizisten auch selbst schützen müssen

Polizeihauptkommissar Johann Bohnert berichte vor den Schülern über die tägliche Arbeit der Polizei in Traunreut. − Foto: Polizei



Über Trunkenheits- und Schwarzfahrten, Rauschgifteinsätze, Schlägereien, Sachbeschädigungen und viele andere Vorfälle, berichteten zwei Polizeibeamte vergangenen Montag Schülern am Traunreuter Johannes-Heidenhain-Gymnasium. Johann Bohnert, Leiter der Polizeistation Traunreut und Michael Doppelberger, Jugendverkehrserzieher der Polizeiinspektion Trostberg, waren auf Einladung von Oberstudienrätin Birgit Israel zu den Gymnasiasten gekommen, um einen Einblick in den Polizeialltag zu gewähren.

Anfangs gingen die Polizisten auf die speziellen Eigenheiten und Brennpunkte der größten Stadt im Landkreis - in Zusammenhang mit dem polizeilichen Einsatzgeschehen - ein. So gibt es in Traunreut einige Örtlichkeiten, die sich auf die polizeilichen Einsätze konzentrieren: Darunter zählt vor allen Dingen der St.-Georgs-Platz. Dort kam es in der Vergangenheit regelmäßig zu Gewalttaten, so ist 2014 ein 61-jähriger Rentner umgebracht worden und 2017 wurden zwei junge Männer in einer Kneipe erschossen.

Dass auch vermeintlich kleinere Jugendsünden ungeahnte Folgen haben können, zeigte Polizeihauptkommissar Bohnert an einigen Beispielen auf: Ein Ladendiebstahl, Schwarzfahren oder eine Schlägerei mit Körperverletzung finden Eintrag in das polizeiliche Führungsregister und im späteren Leben kann eine Vorstrafe einem erfahrungsgemäß durchaus im Wege stehen.

Interessant war für die Schüler zu hören, dass die Polizei selbst immer öfter Opfer von Gewaltexzessen ist. Aufgrund dieser zunehmenden Gefährdung der Beamten werden die Schutzausstattung und die Bewaffnung laufend verbessert. So waren auch die Beamten beim diesjährigen Traunreuter Faschingsumzug mit ihrer Schlagschutzausrüstung ausgestattet und dies nicht ohne Grund: Es gab mehrere Festnahmen und Platzverweise, wobei die Betroffenen die Maßnahmen nicht ohne Gegenwehr über sich ergehen ließen. − red

