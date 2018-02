Mit Kreativität für ökologischen Landbau

Preisverleihung an die Ökomodellregion Waginger See-Rupertiwinkel, von links: Josef Wetzstein, der Vorsitzende der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern (LVÖ), Cordula Ruth, die LVÖ-Geschäftsführerin, Hans Glück und Jutta Staudt-Franzen vom Bio-Hof Glück, Yvonne Liebl, die mit für den Catering-Service beim Bio-Buffet zuständig war, Marlene Berger-Stöckl, die Projektmanagerin der Ökomodellregion, und der bayerische Landwirtschaftsminister Helmut Brunner. −Foto: LVÖ Preisverleihung an die Ökomodellregion Waginger See-Rupertiwinkel, von links: Josef Wetzstein, der Vorsitzende der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern (LVÖ), Cordula Ruth, die LVÖ-Geschäftsführerin, Hans Glück und Jutta Staudt-Franzen vom Bio-Hof Glück, Yvonne Liebl, die mit für den Catering-Service beim Bio-Buffet zuständig war, Marlene Berger-Stöckl, die Projektmanagerin der Ökomodellregion, und der bayerische Landwirtschaftsminister Helmut Brunner. −Foto: LVÖ



Herausragende Veranstaltungen der Öko-Erlebnistage 2017 sind auf der Biofach in Nürnberg, der Weltleitmesse für Bio-Produkte, ausgezeichnet worden. Für eine besonders gelungene Gemeinschaftsveranstaltung erhielt die Öko-Modellregion Waginger See-Rupertiwinkel (Lkr. Traunstein) eine Auszeichnung: Auf einem entspannten Fahrradausflug zu fünf verschiedenen Bio-Höfen rund um Tittmoning hatten die Teilnehmer erkundet, wie Bio-Tiere gehalten werden, an welchen Anbaukooperationen die Höfe beteiligt sind und wie Lebensmittel von hoher Qualität entstehen. Hofverkostungen, ein Bio-Buffet und eine Wiesenprämierung hatten die Veranstaltung abgerundet − heLesen Sie mehr in der Mittwochausgabe, 22. Februar 2018, in der Südostbayerischen Rundschau.