Ronald-Dump-Beer: Ein Südostbayer schenkt Populisten kräftig ein

Ein kreativer Grafiker aus Truchtlaching (Landkreis Traunstein) schenkt Populisten und Volksverhetzern kräftig ein: "Ronald-Dump-Beer" heißt die satirisch-süffige Persiflage, mit der Peter Mertens US-Präsident Donald Trump aufs Korn nimmt und auf große Resonanz stößt.

Die mit abgewandelten Trump-Sprüchen ("Make beer great again!") und frechen Anspielungen ("Grab them by the bottle – also for tiny hands!") versehenen, handlichen 0,33-Liter-Flaschen hat der 43-jährige Grafiker vor allem als Kunst- und Protestaktion auf den Markt gebracht. "Mir geht es nicht um Absatzerfolge, sondern um die Botschaft, wie hohl und leer die Aussagen und vermeintlich einfachen Lösungen von Populisten weltweit sind." Sämtliche Phrasen und Parolen könne man austauschen und einfach einem anderen Produkt überstülpen.

Ein halbes Jahr hat er an der Umsetzung gearbeitet, nach längerer Suche eine kleine Brauerei in Niederbayern gefunden, die eine finanzierbare Mindestmenge von 9800 Flaschen produzierte, und den Vertrieb auf die Beine gestellt. Die Mühen haben sich gelohnt: "Ich musste jetzt schon weitere 9800 Flaschen nachbestellen", freut sich Peter Mertens über die unerwartet große Nachfrage. "Wir liefern sogar nach Finnland, Frankreich, Italien oder Spanien."

Wichtig ist dem 43-Jährigen, dass die Bedrohung thematisiert wird, die von Populisten jeglicher Art ausgeht. "Weil ich kein Journalist oder Politiker bin, mache ich das eben mit den Mitteln, die mir als Grafiker zur Verfügung stehen." Dass dabei nicht mal die Kosten gedeckt sind, ist ihm egal. Vielmehr spendet er zwei Cent pro verkaufter Flasche an den Münchner Umwelt- und Kulturverein "Isarlust".

