Traunsteiner Kult-Club "Metro" schließt nach knapp zwanzig Jahren

Nach knapp 20 Jahren schließt die "Metro" in Traunstein. − Foto: Monta Music GmbH & Co. KG



Fast 20 Jahre lang wurden in der Gabelsberger Straße in Traunstein wilde Partys gefeiert und Konzerte gespielt. Die "Metro", wie sie genannt wird, gehört zum Traunsteiner Nachtleben dazu. Nun schließt der Club nach fast zwei Jahrzehnten. Das gab die Monta Music GmbH & Co. KG am Dienstagabend in einer Pressemitteilung sowie bei Facebook bekannt. Am 19. Mai wird die Metro zum letzten Mal ihre Türen öffnen.

Am 20. August 1999 fand die erste offizielle Party unter dem Namen Club Metropolitain statt. Zuvor wurden die Räumlichkeiten, die bis dahin noch unter "Lagerhaus" bekannt waren, monatelang renoviert. Im Laufe der Zeit fanden viele Konzerte statt - angefangen bei kleinen Newcomer-Bands über Bands aus der Region bis hin zu international bekannten Acts. So waren zum Beispiel die Sportfreunde Stiller zu Gast, Milky Chance, Madsen, Anajo oder Bluekilla. Aber auch Bands aus dem Ausland, wie zum Beispiel Chikinki aus England oder Dog Eat Dog aus den USA, spielten in der "Metro".

Neueröffnung nach Brand im Dezember 2008

Im Dezember 2008 zerstörte ein Brand, der durch eine Kaffeemaschine verursacht wurde, fast den kompletten Laden. Fast ein ganzes Jahr hat es gedauert, bis das Lokal wieder in Stand gesetzt war. Im September 2009 wurde die Neueröffnung gefeiert. − pnp

