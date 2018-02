Bei Schneeglätte überholt: Mann überschlägt sich mit Auto

Bei Schneeglätte wollte ein Mann aus Waging am Dienstagabend in Kammer (Landkreis Traunstein) ein anderes Auto überholen. Dabei geriet der Waginger ins Schleudern und überschlug sich. − Foto: FDL/AKI Bei Schneeglätte wollte ein Mann aus Waging am Dienstagabend in Kammer (Landkreis Traunstein) ein anderes Auto überholen. Dabei geriet der Waginger ins Schleudern und überschlug sich. − Foto: FDL/AKI



Ein Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang hat sich am Dienstagabend in Kammer im Landkreis Traunstein ereignet. Auf schneebedeckter Fahrbahn wollte ein 40 Jahre alter Mann mit seinem Auto überholen. Dabei geriet er ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Peugeot in einer angrenzenden Wiese.

Der Unfallverursacher aus Waging im Landkreis Traunstein wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden. − red