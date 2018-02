Auto überschlägt sich und prallt gegen Holzstapel

Die Feuerwehren aus Oberfeldkirchen und Trostberg befreiten die Frau aus ihrem Auto. − Fotos: FDL/BeMi Die Feuerwehren aus Oberfeldkirchen und Trostberg befreiten die Frau aus ihrem Auto. − Fotos: FDL/BeMi



Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 50-jährige Unterneukirchnerin (Lkr. Altötting) bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf der TS 36 zwischen Oberfeldkirchen und Gainharting (Stadt Trostberg, Lkr. Traunstein). Nach ersten Erkenntnissen an der Unfallstelle gerie t die Frau, die aus Richtung Trostberg kam, mit ihrem Toyota in dem kleinen Waldstück in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab – vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn. Der Wagen verfing sich in einem abgeholzten Bereich und überschlug sich. Dieser Überschlag wurde von einem massiven Stapel aus Baumstämmen jäh gestoppt. Das Fahrzeug kam seitlich zum Liegen. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt.

Allerdings konnte sie sich nicht selbst aus dem Auto befreien. Die Feuerwehren aus Oberfeldkirchen und Trostberg (mit 43 Einsatzkräften) holten sie aus dem Fahrzeug und sicherten die Unfallstelle ab. Die 50-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Trostberg gebracht. Die Polizei aus Trostberg hat den Unfall aufgenommen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzten 1500 Euro. Einige Trostberger Feuerwehrler wurden von dem Alarm aus der Bürgerversammlung im Postsaal geholt. − red



Die Frau hatte Glück, dass sie nur leicht verletzt wurde. Die Frau hatte Glück, dass sie nur leicht verletzt wurde.