Gerd Seubert wird neuer Leiter des Finanzamts Traunstein

Gerd Seubert. − Foto: StmF Gerd Seubert. − Foto: StmF



Die rund 290 Mitarbeiter des Finanzamts Traunstein erhalten einen neuen Chef: Finanzminister Dr. Markus Söder hat gestern den Leitenden Regierungsdirektor Gerd Seubert mit Wirkung zum 1. Juni als neuen Leiter der Behörde bestellt. Gerd Seubert, geboren 1956 in Würzburg, gehört der Bayerischen Finanzverwaltung seit 1985 an. Er kommt vom Finanzamt Miesbach, das er seit 2009 leitet. Seubert folgt der Leitenden Regierungsdirektorin Annemarie Hofmann, die Ende Mai in den Ruhestand treten wird. − red

Einen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 22. Februar 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.