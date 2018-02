Sanierung statt Ausbau der B20: Stadträte protestieren

Risse, Schlaglöcher und Eintiefungen prägen die B20 rund um Nonnreit: Seit Jahren wird Tittmoning der Ausbau samt Radweg versprochen, jetzt kommt wieder nur Flickwerk. − F.: Kleiner Risse, Schlaglöcher und Eintiefungen prägen die B20 rund um Nonnreit: Seit Jahren wird Tittmoning der Ausbau samt Radweg versprochen, jetzt kommt wieder nur Flickwerk. − F.: Kleiner



Die geplante Sanierung der südlichen Bundesstraße 20 sorgte in der aktuellen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses in Tittmoning (Lkr. Traunstein) für eine erregte Debatte: Das Staatliche Bauamt habe der Kommune den bedarfsgerechten Ausbau versprochen. Der Unmut in der Bevölkerung sei mittlerweile groß. "Die Bürger sprechen schon von Blockade", sagte Stadtrat Robert Lex (Ökologische Liste).

Das Gremium ortete fehlenden Willen für die Ausbaumaßnahme und Diskrepanz in den Aussagen des Bauamtes. Folge: Ein Vertreter der Behörde wird in eine der kommenden Stadtratssitzungen einbestellt.

