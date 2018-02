Müllwagen überrollt Trostbergerin: Urteil gegen Fahrer vertagt

Auf der Tittmoninger Straße in Trostberg wurde am 19. Dezember eine 86-jährige Frau von einem Müllwagen überrollt und getötet. −Archivfoto: luh Auf der Tittmoninger Straße in Trostberg wurde am 19. Dezember eine 86-jährige Frau von einem Müllwagen überrollt und getötet. −Archivfoto: luh



Eine 86 Jahre alte Fußgängerin verlor bei einem tragischen Verkehrsunfall mit einem Müllfahrzeug in Trostberg am Morgen des 19. Dezember 2016 ihr Leben. Der Unglücksfahrer, ein 31-jähriger Mechaniker aus dem südlichen Landkreis Traunstein, musste sich am Mittwoch nach Einspruch gegen einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Traunstein mit Richter Christopher Stehberger verantworten. Das Gericht vertagte ein Urteil und gab einem Verteidigerantrag auf ein zusätzliches Gutachten statt. Wann das Verfahren von vorne begonnen wird, ist noch nicht bekannt.

Die Anklage ging davon aus, dass der 31-Jährige nicht in den eigens an dem Fahrzeug an der Frontscheibe angebrachten "Fußgängerspiegel" geschaut hatte, bevor er losfuhr. Er hätte auf diese Weise die vor dem Fahrzeug liegende 86-Jährige erblicken und den Unfall dadurch vermeiden können, so die Staatsanwaltschaft. Zudem hätte er auf der Straße innerorts mit Fußgängern rechnen müssen.

Der 31-Jährige schilderte am Mittwoch, man habe erst die rechte, dann die linke Straßenseite erledigen wollen. Mit der Kamera habe er die Tonnenleerung durch die Helfer beobachtet. Alle Warnleuchten seien eingeschaltet gewesen. Er habe in die diversen Spiegel geblickt, nirgends jemand gesehen und sei langsam gestartet: "Auf einmal sehe ich im rechten Spiegel, wie mein einer Helfer hinten runterspringt von seinem Trittbrett, winkt und deutet. Ich habe gebremst, bin ausgestiegen und habe die Frau auf der Straße entdeckt. Ich weiß bis heute nicht, wo die Frau herkam." Der 31-Jährige rief damals die Feuerwehr an und musste nach Hause gebracht werden. Immer wieder kamen seither die Bilder hoch, berichtete er. Psychologische Behandlung folgte. − kdMehr dazu lesen Sie am Donnerstag in Ihrer Heimatzeitung.