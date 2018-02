Kindergarten für 125 Kinder kostet rund 4,5 Millionen Euro

Die neue Kindertagestätte mit 125 Plätzen an der Kolpingstraße soll im September 2019 mit fünf Kindergartengruppen in Betrieb gehen. Die Entwurfsplanung und die Kosten wurden vom Bauausschuss abgesegnet. Unser Foto zeigt die Ansicht von der Kolpingstraße. − Foto: Stadt Traunreut Die neue Kindertagestätte mit 125 Plätzen an der Kolpingstraße soll im September 2019 mit fünf Kindergartengruppen in Betrieb gehen. Die Entwurfsplanung und die Kosten wurden vom Bauausschuss abgesegnet. Unser Foto zeigt die Ansicht von der Kolpingstraße. − Foto: Stadt Traunreut



Der Kinderboom in Traunreut ist ungebrochen. Deshalb baut die Stadt in der Kolpingstraße eine weitere Kindertagesstätte (Kita). Bis September 2019 soll ein Haus für 125 Kinder auf der grünen Wiese am westlichen Stadtrand von Traunreut fertiggestellt und bezugsfertig sein.

Die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung in Höhe von rund 4,5 Millionen Euro hat der Bauausschuss am Mittwochabend abgesegnet. Sollte der Stadtrat die Empfehlung des Bauausschusses in einer außerordentlichen Stadtratssitzung am Montag, 5. März, um 16 Uhr mittragen, bleiben der Stadt noch rund anderthalb Jahre, um das Projekt umzusetzen. Ein sportlicher Zeitplan, zumal zunächst noch von einem überörtlichen Architektenbüro die Werksplanung erstellt und die Ausschreibungen erfolgen müssen.

Um die Preise der Firmen im Auge zu behalten, soll nach Angaben von Stadtbaumeister Thomas Gätzschmann ein Großteil des Bauvolumens zusammengefasst und ausgeschrieben werden. Damit will man sicherstellen, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Die bisherigen Planungen wurden hausintern von der Architektin des städtischen Bauamtes, Ina Veit, durchgeführt, die die aktuelle Planung mit Kostenberechnung vorstellte.

