Zweckverband blitzt jetzt auch in Traunstein

Neben der Polizei misst, verfolgt und ahndet künftig auch der Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern Geschwindigkeitsverstöße im Traunsteiner Stadtgebiet. − Foto: dpa



Die Stadt Traunstein ist dem Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern beigetreten. Ab sofort übernimmt der Verband – neben der Polizei – die Messung, Verfolgung und Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen im Stadtgebiet. Die Mitglieder des Stadtrates haben mehrheitlich beschlossen, dafür dem Zweckverband zunächst probeweise für ein Jahr beizutreten. Nach der Testphase soll eine endgültige Entscheidung über den Verbleib erfolgen.

Von der Polizei werden in Städten und Gemeinden immer weniger Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, wenn dann erfolgen sie meist auf überregionalen Straßen mit besonderen Gefahrenstellen oder an Unfallschwerpunkten. Innerorts, etwa in Tempo-30-Zonen, gibt es kaum Kontrollen. Mit ihrem Beitritt sei es der Stadt nun möglich, zum Beispiel vor Schulen, Kindertageseinrichtungen oder Seniorenheimen Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen und damit zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beizutragen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. − red

