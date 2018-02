Gerichtsstreit um Realschul-Neubau in Trostberg

So sieht der Architekten-Entwurf der neuen Realschule in Trostberg aus. Die Ansicht zeigt den Eingangsbereich vom nordöstlichen Ende des Volksfestplatzes aus gesehen. Die angesetzten Kosten für die Bauausführung sind stetig gestiegen. Das einzige Angebot, das abgegeben wurde, erscheint dem Landkreis zu hoch. −Grafik: Spreen-Köhler Architekten So sieht der Architekten-Entwurf der neuen Realschule in Trostberg aus. Die Ansicht zeigt den Eingangsbereich vom nordöstlichen Ende des Volksfestplatzes aus gesehen. Die angesetzten Kosten für die Bauausführung sind stetig gestiegen. Das einzige Angebot, das abgegeben wurde, erscheint dem Landkreis zu hoch. −Grafik: Spreen-Köhler Architekten



Die Bauarbeiten für das neue Realschul-Gebäude in Trostberg hätten schon im Mai 2017 beginnen sollen; so hatten es der Landkreis als Träger der Schule und die beauftragten Architekten ursprünglich geplant. Diese Pläne beinhalteten auch geschätzte Gesamtkosten von zuletzt 29,4 Millionen Euro. Diesen Rahmen sprengte jedoch das einzige Angebot für Baumeisterarbeiten, das in der Ausschreibung abgegeben wurde. Die Sache liegt derzeit beim Oberlandesgericht München. Das verriet Bürgermeister Karl Schleid in der Bürgerversammlung am Dienstagabend.

Wie Schleid in der Bürgerversammlung erklärte, habe bei der ersten Ausschreibung für die Baumeisterarbeiten nur ein Bieter ein Angebot abgegeben – mit einem Preis, der um eine Million Euro höher war als vorgesehen. Daraufhin habe der Kreisausschuss beschlossen, das Vergabeverfahren zu stoppen und neu auszuschreiben. Dagegen habe der Bieter aber geklagt, und jetzt werde die Sache vor dem Oberlandesgericht München verhandelt.

Landratsamtssprecher Roman Schneider bestätigte gestern auf Nachfrage der Heimatzeitung die Angaben des Trostberger Bürgermeisters. Er bat aber um Verständnis, dass das Landratsamt als Partei in diesem schwebenden Verfahren keine Stellungnahme zu Details abgeben könne. Die Urteilsverkündung am Oberlandesgericht war am Mittwoch angesetzt gewesen. Sie wurde aber auf Ende März verschoben.

Mehr darüber lesen Sie am Freitag, 23. Februar 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.