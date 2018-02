Klare Mehrheit für die GroKo

Zahlreiche Mitglieder nutzten beim Treffen der Wahlkreis-SPD im Gasthaus "Sailer Keller" in Traunstein die Möglichkeit zur Diskussion mit (von rechts) Bezirkstagskandidat Markus Aicher aus dem Berchtesgadener Land (am Mikrofon), MdB Dr. Bärbel Kofler und dem Vorsitzenden der SPD im Wahlkreis Traunstein/Berchtesgadener Land, Sepp Konhäuser. − Foto: Niederberger Zahlreiche Mitglieder nutzten beim Treffen der Wahlkreis-SPD im Gasthaus "Sailer Keller" in Traunstein die Möglichkeit zur Diskussion mit (von rechts) Bezirkstagskandidat Markus Aicher aus dem Berchtesgadener Land (am Mikrofon), MdB Dr. Bärbel Kofler und dem Vorsitzenden der SPD im Wahlkreis Traunstein/Berchtesgadener Land, Sepp Konhäuser. − Foto: Niederberger



Die Abstimmung der SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit CDU/CSU hat begonnen, und auch die heimischen Sozialdemokraten diskutieren über Pro und Contra einer neuen Großen Koalition. Bei einem Treffen im Traunsteiner "Sailer Keller", zu dem die SPD im Bundeswahlkreis Traunstein/ Berchtesgadener Land eingeladen hatte, "gab es einen sachlichen Austausch über die Inhalte der Koalitionsvereinbarung und den zukünftigen Kurs der Partei", wie BGL-Kreisvorsitzender Roman Niederberger in einer E-Mail an die Heimatzeitung schreibt. Insgesamt habe sich in der Debatte eine deutliche Mehrheit für die Große Koalition ergeben. − red

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 23. Februar 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.