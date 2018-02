Vorm Nockherberg: Trostberger Stephan Zinner im Interview

Das Singspiel beim Starkbieranstich in München hat Marcus H. Rosenmüller innerhalb von fünf Jahren zu einem Ereignis gemacht. Nach dem Rückzug des Erfolgsregisseurs übernimmt das Duo Stefan Betz/Richard Oehmann – und setzt auf bewährte Kräfte, etwa Stephan Zinner (Mitte). Das Bild zeigt ihn in der Weltraum-Mission "Völlig losgelöst" aus 2016. − Foto: dpa Das Singspiel beim Starkbieranstich in München hat Marcus H. Rosenmüller innerhalb von fünf Jahren zu einem Ereignis gemacht. Nach dem Rückzug des Erfolgsregisseurs übernimmt das Duo Stefan Betz/Richard Oehmann – und setzt auf bewährte Kräfte, etwa Stephan Zinner (Mitte). Das Bild zeigt ihn in der Weltraum-Mission "Völlig losgelöst" aus 2016. − Foto: dpa



Noch fünf Mal schlafen, dann ist wieder Nockherberg. Nach dem Rückzug von Regie-Genie Marcus H. Rosenmüller sind es nun Richard Oehmann ("Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater") und Stefan Betz ("Grießnockerlaffäre"), die dem prominenten Publikum im Münchner Salvatorkeller und Millionen Fernsehzuschauern ein unvergessliches Singspiel bescheren wollen. Die Messlatte liegt hoch, aber, wie Markus-Söder-Darsteller Stephan Zinner verrät, nicht zu hoch. Der Trostberger hält große Stücke auf die "Rosi"-Nachfolger. Die Heimatzeitung hat den 43-jährigen Schaupieler und Kabarettisten am Telefon erreicht.

Marcus H. Rosenmüller hat das Singspiel mit Drehbuchautor Thomas Lienenlüke auf ein neues Niveau gehoben. Wie gehen die Nachfolger diese Herkulesaufgabe an?

Stephan Zinner: Das sind zwei richtig gute Leute, die ihr Ding durchziehen und sich von den großen Fußstapfen nicht verunsichern lassen. Es war auch schon ein Mann vom BR in den Proben, der meinte: "Wow! Das passt!"

Was machen Betz und Oehmann anders als ihr Vorgänger Marcus H. Rosenmüller?

Zinner: Der "Rosi" ist ein sehr impulsiver Typ, der kommt eher von der Intuition und Emotion. Betz und Oehmann sind etwas strukturierter, analytischer. Mit ihrem klaren Plan setzen auch sie eine durchgängige Geschichte in Szene, mit einem vielleicht sogar noch klareren Handlungsbogen.

Nach dem Machtkampf in der CSU gibt Ihre Rolle als Markus Söder diesmal ja besonders viel her.

Zinner: Dem wird auch Rechnung getragen. Der Söder nimmt einen ziemlichen Rahmen ein. Wir versuchen, sein Verhältnis zu Seehofer darzustellen. Dass das so innig ist, wie sie es in der Öffentlichkeit vorgeben, glauben wir denen halt nicht ganz. Der Zwiespalt zwischen Schein und Sein ist immer ein Thema beim Söder. Erst recht jetzt, wo er staatsmännisch-seriös den Landesvater gibt, obwohl er ja eigentlich von seinem wadlbeißerischen Wesen her immer – "Bäm! I bin der Söder!" – nach vorne geht. An diesen zwei Gesichtern feilen wir noch.

Interview: Thomas Thois

