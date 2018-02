Jeder zweite Laster zu schnell unterwegs

Bei jedem zweiten Lkw-Fahrer hat die Polizei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. − Foto: ana Bei jedem zweiten Lkw-Fahrer hat die Polizei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. − Foto: ana



Bei Lkw-Kontrollen am Donnerstag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in Trostberg und Traunstein haben Beamte des Einsatzzuges Traunstein eine alarmierende Häufung von Verstößen ermittelt. Laut ihrem Bericht waren bei jedem zweiten Lastwagenfahrer erhebliche Geschwindigkeitsverstöße festzustellen.

Trauriger Spitzenreiter war an diesem Tag ein 58-jähriger Ungar, der die Geschwindigkeit in mehr als vier Fällen um 30 km/h überschritten hatte. Zudem hatte er die erforderliche Ruhezeit nicht eingehalten. Der Fahrer musste vor Ort einen höheren dreistelligen Betrag als Sicherheit hinterlegen und erhält einen Punkt in Flensburg. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Marburg wegen eines anderen Deliktes gesucht. Nachdem sein Wohnsitz zweifelsfrei hatte ermittelt werden können, durfte er weiterfahren. − red