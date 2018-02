Besucherstrom in neue Bücherei

Gut zu tun hatten die Damen der Gemeindebücherei St. Martin Waging am See bei ihrem Tag der offenen Tür, zu dem über 200 interessierte Besucher gekommen waren. −Foto: Eder Gut zu tun hatten die Damen der Gemeindebücherei St. Martin Waging am See bei ihrem Tag der offenen Tür, zu dem über 200 interessierte Besucher gekommen waren. −Foto: Eder



Rundum zufrieden war das Damen-Team der Gemeindebücherei St. Martin in Waging am See (Lkr. Traunstein) mit ihrem Tag der offenen Tür. Laut Leiterin Agnes Ochsenfahrt seien gut und gern 200 Besucher in die Bücherei an ihrem neuen Standort im ersten Stock des Tourist-Info-Gebäudes gekommen. Den ganzen Tag über sei der Besucherstrom nie abgerissen. Und was sie und das ganze Team besonders freut: 17 Personen haben sich als neue "Kunden" der Bücherei registrieren lassen. Stolze 233 Ausleihen verzeichneten die Damen an der Theke. Nebenan war ein Bücherflohmarkt aufgebaut, an dem die Besucher nach Herzenslust wühlen und sich gegen eine kleine Spende weiteren Lesestoff mit nach Hause nehmen konnten. − heLesen Sie mehr in der Samstagausgabe, 24. Februar 2018, der Südostbayerischen Rundschau.