Die Grundsatzentscheidung ist gefällt

In der Sitzung entschied sich der Gemeinderat für eine Ortsumgehung, um den Schwerlastverkehr aus dem Ort zu bringen. − Foto: Peter In der Sitzung entschied sich der Gemeinderat für eine Ortsumgehung, um den Schwerlastverkehr aus dem Ort zu bringen. − Foto: Peter



Die Grundsatzentscheidung für oder gegen eine Ortsumgehung fiel mit zwölf Ja- und fünf Nein-Stimmen wesentlich eindeutiger aus, als die Bürgerbefragung vor zwei Jahren. Chiemings Bürgermeister Benno Graf sagte, dass mit dem Beschluss ein Votum vom Gemeinderat herbeigeführt werden solle, ob nun nach jahrzehntelanger Diskussion in der Gemeinde die Ortsumgehung konkret weiter verfolgt oder das Vorhaben bei einer Ablehnung für die nächsten Generationen ad acta gelegt werden soll. Im gleichen Stimmenverhältnis entschied sich der Rat für Variante zwei des Ingenieurbüros Ing Traunreut.

Nach den Ausführungen von Bürgermeister Graf ist eine Ortsumgehung seit 1960 im Flächennutzungsplan und seither werde sie von allen Gemeinderäten immer wieder verfolgt. Im Herbst 2015 stellte das Staatliche Bauamt in einer Bürgerinformationsveranstaltung die Voruntersuchung vor. Im Anschluss fand eine Bürgerbefragung statt, die nach Auswertung der Fragebögen eine Zustimmung von 49,1 Prozent und eine Ablehnung von 48,1 Prozent ergab. Die Befragung zielte auch auf die kommunale Sonderbaulast ab. Bürgermeister Benno Graf nimmt an, dass wegen der finanziellen Belastungen für die Gemeinde viele die Umfahrung ablehnten.

Auf das Ergebnis der Bürgerbefragung hin wurden weitere Varianten ausgearbeitet, um eine größere Akzeptanz erzielen zu können. Im Januar wurden die in einer öffentlichen Sitzung erarbeitete Variantenstudie vom Ingenieurbüro Ing Traunreut vorgestellt und erläutert. Bei einer anschließenden Besprechung mit dem Staatlichen Bauamt signalisierte Behördenleiter Christian Rehm Interesse an der Realisierung der Ortsumfahrung, so Graf. − mpMehr dazu lesen Sie am Samstag, 24. Februar, in Ihrer Heimatzeitung.