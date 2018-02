Nach mehreren Unfällen mit Fußgängern: Bedarfsampel soll helfen

Mit 9:2 Stimmen votierte der Hauptausschuss für eine Bedarfsampel an diesem Zebrastreifen an der Traunpassage. − Foto: hr Mit 9:2 Stimmen votierte der Hauptausschuss für eine Bedarfsampel an diesem Zebrastreifen an der Traunpassage. − Foto: hr



Nach mehreren Unfällen mit verletzten Fußgängern am Zebrastreifen auf der Werner-von-Siemens-Straße in Höhe der Traunpassage soll dort nach Willen des Hauptausschusses nun eine Bedarfsampel für mehr Sicherheit sorgen. Die Stadt wird diese nun beim zuständigen Landratsamt Traunstein beantragen.

Bürgermeister Klaus Ritter hatte in der Hauptausschuss-Sitzung am Donnerstagabend vorgeschlagen, eine Bedarfsampel an dem unfallträchtigen Fußgängerüberweg zu installieren: "Nur so bekommen wir einen wirksamen Schutz für die Fußgänger." Die Stadt will ihren Anteil der Kosten übernehmen. Wie berichtet, hatte Verkehrsreferent Roger Gorzel (Bürgerliste) beantragt, nach mehreren schweren Unfällen an Fußgängerüberwegen zu überprüfen, ob diese nicht besser abgesichert werden könnten. Er bezog sich dabei vor allem auf den Zebrastreifen an der Traunpassage.

Am 6. Februar fand dazu eine Besichtigung mit Polizei und Landratsamt vor, bei der vorgeschlagen worden ist, eine defekte Leuchte am Übergang auszutauschen und eventuell eine hellere Beleuchtung zu installieren, die Zebrastreifen neu aufzutragen sowie den Treppenabgang an der Traunpassage zu beseitigen, da dort auch eine Rampe den Zugang ermöglicht. Die Treppe war als Sichtbehinderung vor allem für Autofahrer aus Richtung Kreisverkehr bewertet worden. Allerdings ist die Treppe im Privatbesitz und deshalb müsste mit dem Besitzer erst geklärt werden, ob diese beseitigt werden darf.

