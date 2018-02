Damit es im Gartenjahr blüht und gedeiht

Die Referenten beim Traunsteiner Gartentag waren, von links: Kreisfachberater Markus Breier, Rupert Mayr, Dr. Michael Neumüller und Klaus Körber , hier zusammen mit dem Kreisvorsitzenden Michael Luckas. Die Referenten beim Traunsteiner Gartentag waren, von links: Kreisfachberater Markus Breier, Rupert Mayr, Dr. Michael Neumüller und Klaus Körber , hier zusammen mit dem Kreisvorsitzenden Michael Luckas.



An die 300 Besucher sind zum 25. Traunsteiner Gartentag ins Gasthaus "Michlwirt" in Palling gekommen. Das Programm umfasste Vorträge über einen "bienenfreundlichen Balkon und Garten", über "Obst für kleine Gärten", über das "Klematisdorf" Erlabrunn und schließlich zum Thema "Ein Naschgarten der Vielfalt für gesunde Familien und zur Unterstützung der Artenvielfalt".

Der Vorsitzende des veranstaltenden Kreisverbandes Traunstein für Gartenbau und Landespflege, Michael Luckas, blickte zurück auf das Jahr 1994, als in Weibhausen, damals noch zweitägig, die ersten Gartentage stattfanden. Seit 1999 findet das Treffen immer beim "Michlwirt" in Palling statt, inzwischen nur noch einen Tag lang. 165 Vorträge seien in den 25 Jahren gehalten, über 8000 Besucher gezählt worden. Der Gartentag werde immer in enger Zusammenarbeit mit der Kreisfachberatungsstelle für Gartenbau und Landespflege am Landratsamt abgehalten. Der ehemalige Kreisfachberater Georg Unterhauser war bis 2017 Leiter der Gartentage, nun hat sein Nachfolger im Amt, Kreisfachberater Markus Breier, die Leitung übernommen.

