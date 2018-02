Eis auf Seen nicht freigegeben, trotzdem Schlittschuhläufer unterwegs

Rettungsring, -stange und -schlitten liegen am Seeoner See bereit, sollte doch jemand ins Eis einbrechen. − Fotos: Herbert Reichgruber Rettungsring, -stange und -schlitten liegen am Seeoner See bereit, sollte doch jemand ins Eis einbrechen. − Fotos: Herbert Reichgruber



Die kalten Temperaturen in den vergangenen Tagen haben vor allem die kleineren Seen in der Region zufrieren lassen. Eine Freigabe für die Eisflächen auf den Naturgewässern gibt es trotzdem nicht.

Die Schnelle Einsatzgruppe der Wasserwacht Obing (Lkr. Traunstein) warnte deshalb auch am Samstag: "Traumhaftes Wetter und Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt. Der See ist bereits komplett mit Eis verschlossen.

Doch der Schein trügt - die einladende Eisdecke ist noch viel zu dünn, als dass man diese betreten könnte! Auch wenn es so schwer fällt - seid bitte vernünftig und wartet noch ab. Nächste Woche soll es deutlich kälter werden - hoffentlich klappt es ja dann!"

Am benachbarten Seeoner See waren aber zumindest am Sonntagnachmittag schon viele Schlittschuhläufer und Fußgänger vom Kleinkind bis zum Rentner unterwegs. "Es sind schon Leute drauf, dann trauen wir uns auch", erklärte beispielsweise eine 71-jährige Trostbergerin, die mit ihrem Stachelschlitten Runden über den See drehte.



Eishockey-Spieler waren gestern auf dem Seeoner See schon auf der Jagd nach dem Puck. − Foto: hr Eishockey-Spieler waren gestern auf dem Seeoner See schon auf der Jagd nach dem Puck. − Foto: hr



Ideal zum Eislaufen ist die immer wieder von Schnee bedeckte, grobstrukturierte Eisfläche jedenfalls nicht, wie ein Eishockey-Spieler erklärte. Trotzdem jagte er den Puck über den See und hatte bereits die Tore für ein Spiel mit seinen Freunden aufgestellt. Dennis Herrmann von der DLRG Seeon jedenfalls warnt: "Es ist nicht ratsam, derzeit auf den See zu gehen."