Kabarett der Extraklasse

"Das war schon echte Spitze – die waren heute nicht nur gut, sondern boten Extraklasse", war die Meinung vieler Besucher der beiden Starkbierfeste in Waldhausen und Schnaitsee. Nach einjähriger Pause präsentierten die "7 Landstreicher" ein interkommunales Kabarett, das gespickt war mit knalligen Pointen, faszinierender Mimik, gereimten Schlüpfrigkeiten und Musik.

Bei aller Schärfe der Dialoge wurde nie unter die Gürtellinie geschlagen, sondern es stand immer der schwarz gewürzte Humor und die Gaudi im Vordergrund. Auch Bürgermeister Thomas Schmidinger, früher selbst ein Mitglied der Pennertruppe, verging das Lachen nicht – obwohl er natürlich oftmals im Mittelpunkt der scharfzüngigen Beiträge stand. Er fand für seine Ex-Kollegen nur lobende Worte: "Das war ein wundervoller Abend. Die haben es alle sehr gut gemacht."

In Waldhausen am Freitag eröffnete Ex-Penner Christian Fill den Abend, bei dem die "Barfiassler" musikalisch unterhielten. Die Bürgermeister Thomas Schmidinger und Franz Rieperdinger zapften gemeinsam mit Altbürgermeister Vitus Pichler, Reinhold Steinberger von der Brauerei Stein und Hilde Bock vom Trachtenverein Waldhausen das erste Fass Starkbier an. Die Trachtler sorgten auch für die Bewirtung, die Musikkapelle Schnaitsee umrahmte das Fest.

