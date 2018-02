Übungsstrecke für Atemschutzträger

Kaplan Michael Maurer (Zweiter von rechts) als Atemschutzträger nach seinem Testlauf. Respekt dafür zollten ihm (von links) Bürgermeister Karl Schleid, Landrat Siegfried Walch und Hans-Peter Heimbach, Kommandant der Feuerwehr Trostberg, sowie Fach-Kreisbrandmeister Stefan Thurner (rechts). Kaplan Michael Maurer (Zweiter von rechts) als Atemschutzträger nach seinem Testlauf. Respekt dafür zollten ihm (von links) Bürgermeister Karl Schleid, Landrat Siegfried Walch und Hans-Peter Heimbach, Kommandant der Feuerwehr Trostberg, sowie Fach-Kreisbrandmeister Stefan Thurner (rechts).



Mit einer Feierstunde im Feuerwehrhaus und der kirchlichen Segnung durch Kaplan Michael Maurer wurde die komplett modernisierte Atemschutz-Übungs- und Ausbildungsstrecke des Kreisfeuerwehrverbandes Traunstein offiziell in Betrieb genommen. Landrat Siegfried Walch übergab die Schlüssel der rund 170000 Euro teuren Anlage an Kreisbrandrat Christof Grundner sowie an Stefan Thurner, den Fach-Kreisbrandmeister für Atemschutz, und an Andreas Grabmüller, Leiter der Trostberger Schulungsstrecke.

Schon vor 31 Jahren wurde im Landkreis damit begonnen, die Aus- und Fortbildung von Atemschutzträgern in speziellen Übungsstrecken zu konzentrieren, mit dem Ziel, die Sicherheit der ausnahmslos ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu verbessern, wie Kreisbrandrat Grundner berichtete. Fundament sei die Grundausbildung der Atemschutzträger, die im Landkreis in zwei Ausbildungsstätten in Traunstein und Trostberg stattfindet. Seit 1987 wurden in den beiden Schulungsstätten mehr als 37000 Feuerwehrmänner und -frauen aus- und fortgebildet. Die Technik und Ausstattung der beiden Anlagen ist jedoch in die Jahre gekommen und entsprach nicht mehr den deutlich gestiegenen Anforderungen. "Eine komplette Sanierung der Übungsstrecke war unumgänglich", erklärte der Kreisfeuerwehrchef.

