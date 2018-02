Traunsteiner Starkbierfest: Nächste Runde im Bierfuizl-Streit mit Alice Schwarzer

Die Bierdeckel-Posse zwischen dem Hofbräuhaus Traunstein und der feministischen Zeitschrift "Emma" inszenierten (von links) Bräu Maximilian Sailer, Marketingleiterin Katharina Gaßner, Senior-Bräu Bernhard Sailer und Geschäftsführer Josef Schuhmacher zum kleinen Theaterstück. − Fotos: Wittenzellner Die Bierdeckel-Posse zwischen dem Hofbräuhaus Traunstein und der feministischen Zeitschrift "Emma" inszenierten (von links) Bräu Maximilian Sailer, Marketingleiterin Katharina Gaßner, Senior-Bräu Bernhard Sailer und Geschäftsführer Josef Schuhmacher zum kleinen Theaterstück. − Fotos: Wittenzellner



Deftig und heiter ging es zu beim Traunsteiner Starkbierfest, bei dem der "Bierfuizl-Streit" zwischen dem Hofbräuhaus und Alice Schwarzer (wir berichteten) in die nächste Runde ging: Im Begrüßungssketch setzten Bräu Maximilian Sailer, Senior-Bräu Bernhard Sailer und Geschäftsführer Josef Schuhmacher einen Seitenhieb auf die Feministin: Man werde auf die Bierfuizl weiter das drucken, was den Leuten gefalle, und nicht das, was Schwarzer meine.

Nach dem Anstich des Fastenbocks durch die bayerische Bierkönigin Lena Hochstraßer las der bayerische Petrus (Willi Schwenkmeier) den Erdenbürgern die Leviten. In einer Einlage der Kulturfabrik "Nuts" spiegelten die Mama (Christa Fuchs), die Tochter (Gabi Trattler) und der Schwiegersohn (Franz-Josef Fuchs) die "typisch deutsche Familie" wieder.

Fastenprediger Albert Rosenegger widmete sich der Bundespolitik, vor allem aber der Lokalpolitik. Er ließ nahezu kein Thema aus, das in den vergangenen Monaten politisches Stadtgespräch war. Bei der humorvoll und manchmal spitz verpackten Darstellung des politischen Tagesgeschäfts musste so mancher Akteur kräftig durchatmen. Zum Abschluss gab es die traditionelle Ordensverleihung – diesmal an stellvertretenden Landrat Sepp Konhäuser. − awi

