SPD feiert in Traunstein die "Helden der Demokratie"

Beim SPD-Empfang in Traunstein (hinten, von links): MdL Günther Knoblauch, Traunsteins Oberbürgermeister Christian Kegel, Fraktionschef Markus Rinderspacher und Landtagskandidat Sepp Parzinger im Gespräch mit den beiden Alt-Bürgermeistern Walther Heinze und Fritz Stahl (vorne ,von links).Effner | Axel Effner



Vor knapp 100 Jahren, am 8. November 1918, rief der Sozialdemokrat und erste Ministerpräsident Kurt Eisner in München den Freistaat Bayern aus. Mit der Abschaffung der Monarchie legte er den Grundstein für die Demokratie unter dem weiß-blauen Himmel. Zusammen mit zahlreichen ehrenamtlich engagierten Bürgern aus Vereinen, Verbänden und Organisationen im Landkreis feierte die Landtagsfraktion der Bayern-SPD das Jubiläum in Traunstein. Markus Rinderspacher, Fraktionsvorsitzender der Bayern-SPD im Landtag, nutzte mit dem betreuenden Landtagsabgeordneten Günther Knoblauch aus Mühldorf die Gelegenheit zu einem flammenden Appell auf die Bedeutung und Errungenschaften der Demokratie.

"Ohne die Vereine und Ehrenamtlichen wäre unser Sozialwesen nicht so deutlich ausgeprägt", erklärte Rinderspacher in seiner Festrede. Um die Errungenschaften der Demokratie deutlich zu machen, habe die SPD den Gesetzesantrag eingebracht, den 8. November als einmaligen Nationalfeiertag festzulegen. Ausführlich ging Rinderspacher auf die Ereignisse des Demokratie-Geburtstags vor 100 Jahren ein. Inmitten von 100000 Demonstranten auf der Theresienwiese habe Eisner die berühmten Worte gesprochen: "Bayern ist fortan ein Freistaat." − ae

