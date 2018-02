Seniorenheim in den roten Zahlen

108 von 112 Betten waren im Pflegeheim Ende 2017 ständig belegt. − Foto: kom 108 von 112 Betten waren im Pflegeheim Ende 2017 ständig belegt. − Foto: kom



Die geänderten politischen Rahmenbedingungen in der Pflege schlagen sich auch im Haushalt und Finanzplan des Seniorenheims in Waging am See (Lkr. Traunstein) nieder: Hatte der Eigenbetrieb im Jahr 2016 noch einen Gewinn von rund 109000 Euro erwirtschaftet, wird nun für 2017 mit einem Verlust von rund 80000 Euro kalkuliert, für 2018 sogar von knapp 90000 Euro. Dies ist nicht zuletzt auch dem hohen Stand an Pflegepersonal geschuldet, so Geschäftsleiter Franz Röckenwanger. Hier wolle die Gemeinde aber nichts ändern, denn gute Pflege sei ihr wichtig. Natürlich strebe man die schwarze Null an, das solle aber nicht auf Kosten der Pflegebedürftigen passieren.

