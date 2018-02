Baustelle Kinderbetreuung: Eltern haben das Wort

Rund-um-die-Uhr-Betreuung: Der Bedarf an Vollversorgung steigt auch in Tittmoning. − Foto: red Rund-um-die-Uhr-Betreuung: Der Bedarf an Vollversorgung steigt auch in Tittmoning. − Foto: red



Ob Kindergarten, Krippe oder (Nach-)Mittagsangebot: Die Kinderbetreuung in Tittmoning (Lkr. Tittmoning) platzt aus den Nähten. Deshalb ist nun erstmals ein interfraktioneller Arbeitskreis zusammengekommen, um ein mittelfristiges tragfähiges Konzept aufzustellen. Parallel werden derzeit die Fragebögen zur Bedarfserhebung im Gemeindegebiet erstellt. Ziel der gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahme ist, neben der familiären eine optimale qualifizierte Betreuung außerhalb der Familie anzubieten. "Für alle Eltern ist die Umfrage eine Chance, ihre ganz konkreten Bedürfnisse in die Planungen einzubringen", so Geschäftsführer Walter Schöberl.

