Hans Schupfner in Indiens "verbotene Staaten"

Im Rahmen der Reihe "Traunreuter sehen die Welt" gibt Hans Schupfner am heutigen Dienstag (27. Februar 2018) im Traunreuter Heimathaus faszinierende Einblicke in die unberührte Natur der Sieben Schwesterstaaten. Ab 19 Uhr erzählt er von den Abenteuern, die er auf seiner Reise durch den Nordosten Indiens erlebte, berichtet von den Bräuchen und Riten der Naturvölker im nördlichen Bundesstaat Arunachal Pradesh, von den gefährlichen Wegen, die in die benachbarten Bundesländer Assam, Manipur und Nagaland führen, und von seinen Erlebnissen auf dem farbenprächtigen Hornbill-Festival. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen. − red/Foto: red