Nach Vergewaltigungen: Sextäter am Landgericht Traunstein verurteilt

Der 36-jährige Marokkaner (vorne links) muss sieben Jahre in Haft. Mit auf dem Bild ein Dolmetscher (links) und Verteidiger Dr. Markus Frank aus Rosenheim. − Foto: Kretzmer-Diepold Der 36-jährige Marokkaner (vorne links) muss sieben Jahre in Haft. Mit auf dem Bild ein Dolmetscher (links) und Verteidiger Dr. Markus Frank aus Rosenheim. − Foto: Kretzmer-Diepold



Bei einer Zugkontrolle ging Lindauer Schleierfahndern Anfang 2017 ein Sextäter, der zwei Jahre in einer Asylbewerberunterkunft in Grassau gelebt hatte, ins Netz. Bei den Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, der Festgenommene könne für drei versuchte beziehungsweise vollendete Vergewaltigungen in Traunstein und Kempten in den Jahren 2015 und 2016 verantwortlich sein. Den geständigen 36-jährigen Marokkaner verurteilte die Zweite Strafkammer am Landgericht Traunstein mit Vorsitzendem Richter Erich Fuchs am Montag zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe.

Die Fahnder stießen bei der Personenkontrolle am 21. Januar 2017 in der Bahn zwischen Buchloe und Kempten auf den Tatverdächtigen, gegen den damals ein Haftbefehl bestand. Der Abgleich von Genspuren führte zu einer versuchten Vergewaltigung einer 45-jährigen Joggerin in Kempten am 26. November 2016. Ungeklärt waren bei der Festnahme des Angeklagten – er gab sich als 34-jähriger Palästinenser aus, war aber zwei Jahre älter und stammt aus Marokko, wie er am Montag behauptete – zwei Vergewaltigungstaten in Traunstein. Eine 35-Jährige war am 15. November 2015 am frühen Morgen auf dem Weg zum Parkplatz eines Nachtlokals in Traunstein, als sie ein Unbekannter überfiel. Ebenfalls in den frühen Morgenstunden auf dem Heimweg war eine 24-Jährige am 10. April 2016, als sie im Bereich der "Brunner-Anlage" in Traunstein überwältigt und vergewaltigt wurde.

Vorsitzender Richter Erich Fuchs unterstrich im Urteil, der Angeklagte habe eine vollendete Vergewaltigung in Traunstein begangen und eine versuchte in Kempten, jeweils gepaart mit Körperverletzung. Die Opfer seien physisch massiv verletzt und psychisch erheblich beeinträchtig worden. Für minderschwere Fälle fehlten jegliche Gesichtspunkte. Wichtigster Strafmilderungsgrund sei das Geständnis.

