Traunreuterin Erika Owezarek feiert ihren 100. Geburtstag

Hellwache Augen und ein verschmitztes Lächeln verraten ihren Humor: Erika Owezarek hatte in ihrem Leben auch schwere Zeiten durchzustehen, hat aber ihren Lebensmut nicht verloren. − Foto: ga



Erika Owezarek aus Traunreut kennt den Geburtstagskalender ihrer Familie in und auswendig: Ob Kinder, Enkel oder Urenkel, alle bekommen ein Geburtstagsständchen. Am heutigen Dienstag kann sie die Glückwünsche für ihren besonderen Geburtstag entgegennehmen: Erika Owezarek wird 100 Jahre alt. Dass sie auch im dreistelligen Alter im Kopf fit ist und Lust auf Leben hat, erzählte sie trotz einer starken Erkältung bei einem Besuch der Heimatzeitung.

"Ich war nie krank und ausgerechnet jetzt hat mich die Grippe erwischt. Aber sonst geht es mir gut", sagt die gebürtige Berlinerin. Einigermaßen gesund zu bleiben, ist auch ihr einziger Geburtstagswunsch: "Man muss zufrieden sein wie es ist." Ihre hellwachen Augen und ihr verschmitztes Lächeln verraten, dass die ihren Humor bis heute nicht verloren hat. "Ihr Berliner Witz hält sie auch am Laufen. Sie lässt sich nicht gehen und ist sehr diszipliniert", erklärt Tochter Erika, die ihre Mutter in ihrem Haus in der Martin-Luther-Straße versorgt.

Die betagte Dame interessiert sich auch mit ihren 100 Jahren noch für das Geschehen in der Welt. Vor allem für den Sport. Bis ins hohe Alter war sie selbst eine aktive Sportlerin. "Als junges Mädchen habe ich Handball gespielt und geturnt habe ich, bis es nicht mehr ging." Sie ist sich sicher: "Ich habe mein gesegnetes Alter auch dem Sport zu verdanken."

