SPD und VdK für Pflegestützpunkt im Landkreis Traunstein

− Foto: dpa − Foto: dpa



Die SPD-Kreistagsfraktion unter der Leitung von Waltraud Wiesholler-Niederlöhner hat in einer Fraktionssitzung mit den beiden Vorsitzenden des VdK-Kreisverbandes über einen Pflegestützpunkt im Landkreis Traunstein diskutiert. Die Stützpunkte sollen die ganze Bandbreite an Fragen in Sachen Pflege abdecken und betroffene Bürger beraten – beispielsweise wo der nächste Pflegedienst ist, wer Kurzzeitpflege anbietet, wo man ein Pflegebett bekommt, welche Anträge auszufüllen sind und vieles mehr. In Oberbayern gibt es aktuell aber nur einen – in Neuburg an der Donau.

Ab diesem Jahr ist das Thema Pflegestützpunkte Sache der Bezirke. Die Sachbearbeiter dort müssen nun quasi von Null anfangen und ein neues Konzept erstellen. Mit allen Landkreisen sollen im Lauf des Jahres Vereinbarungen bezüglich möglicher Standorte getroffen werden. Die SPD- sind wie die VdK-Vertreter der Meinung, dass im Landkreis Traunstein baldmöglichst ein Pflegestützpunkt eingerichtet werden sollte. Die Sozialdemokraten wollen sich auch im Kreistag dafür einsetzen. − mix

Bei dem Treffen haben SPD- und VdK-Vertreter auch über die steigende Altersarmut im Landkreis diskutiert. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 28. Februar 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.