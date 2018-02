Heißes Ofenrohr setzt Bauwagen des Traunsteiner Waldkindergartens in Brand

Der Bauwagen des Traunsteiner Waldkindergartens in Sparz ist am Dienstagmittag in Brand geraten. Vermutlich aufgrund des heißen Ofenrohrs hatte die Dämmung des Bauwagens zu glimmen begonnen. Mitarbeiterinnen verständigten Feuerwehr und Polizei.

Während die Aktiven der Feuerwehr die Außenwand des Bauwagens öffneten und die Glut ablöschten, entschieden die Polizisten, das benachbarte Holzhaus vorsorglich zu räumen. Die Erzieherinnen und die Polizeibeamten brachten die Kinder innerhalb kürzester Zeit in den angrenzenden Wald. Zwei Erzieherinnen erlitten bei einem ersten Löschversuch Atembeschwerden und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. − red