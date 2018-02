Pfarrgemeinderats-Wahl: Beteiligung deutlich gestiegen

Viel mehr Katholiken als vor vier Jahren haben bei den Pfarrgemeinderatswahlen abgestimmt. − Foto: dpa Viel mehr Katholiken als vor vier Jahren haben bei den Pfarrgemeinderatswahlen abgestimmt. − Foto: dpa



Wahltag für Bayerns Katholiken über 14 Jahren: Am Sonntag waren sie in allen sieben Bistümern aufgerufen, neue Pfarrgemeinderäte zu wählen. Diese Laiengremien beraten und unterstützen in der Gemeinde den Pfarrer und die pastoralen Mitarbeiter. Die Beteiligung in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land ist deutlich gestiegen, wie der Diözesanrat der Katholiken der Erzdiözese München und Freising mitteilte.

Demnach haben im Kreis Traunstein 29,17 Prozent der wahlberechtigten Katholiken ihre Stimme abgegeben. Das sind 6,2 Prozentpunkte mehr als vor vier Jahren. Im Berchtesgadener Land beteiligten sich zwar nur 25,57 Prozent der wahlberechtigten Katholiken. Das bedeutet jedoch eine Steigerung um 11,68 Prozentpunkte gegenüber den Wahlen im Jahr 2014. Mehr als ein Drittel der Gewählten sind erstmals im Pfarrgemeinderat. Im Landkreis Traunstein sind es 35,07 Prozent, im Berchtesgadener Land 37,85 Prozent. Die Frauen überwiegen klar: Im Kreis Traunstein sind 60,70 Prozent aller Gewählten weiblich, im Berchtesgadener Land sogar 68,36 Prozent. − ct/gob

