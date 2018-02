TSV-Sportheim nimmt Gestalt an

So soll das neue Sportheim mit Blick vom Sportplatz her ab 2020 aussehen. Links der komplett sanierte Altbau und rechts der Neubau mit dem Gymnastikraum im Obergeschoss. − Foto: Unterforsthuber So soll das neue Sportheim mit Blick vom Sportplatz her ab 2020 aussehen. Links der komplett sanierte Altbau und rechts der Neubau mit dem Gymnastikraum im Obergeschoss. − Foto: Unterforsthuber



Der TSV Schnaitsee plant derzeit die Renovierung des Sportheims mit einem Erweiterungsbau Richtung Süden. In vielen Sitzungen, gepaart mit Besichtigungen von Neubauten in Unterneukirchen und Kraiburg, erarbeitete der eingesetzte Bauausschuss des Vereins eine detaillierte Planung. Um diese der Öffentlichkeit zu präsentieren, wurde jetzt der Schnaitseer Gemeinderat in das Sportheim eingeladen. Die drei Bürgermeister Thomas Schmidinger, Franz Rieperdinger und Anita Meisl kamen mit acht weiteren Mitgliedern des Gremiums.

Zum Auftakt führten die Vorsitzenden Günter und Udo Verbega durch die vorhandenen Räumlichkeiten und zeigten nicht nur die beengten Verhältnisse, sondern auch die Schäden in den Sanitärräumen. Da just zu diesem Zeitpunkt die Herrenteams mit über 20 Mann trainierten, wurde die beengte Lage deutlich. Zurück im Sportheim, führte Karl Hopf vom Bauausschuss die Gäste in den derzeitigen Planungsstand ein. "Um den veränderten Anforderungen gerecht werden zu können, reichen die jetzigen Räume nicht aus. Daher mussten wir eine Erweiterung in Betracht ziehen." − ukMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 28. Februar, in Ihrer Heimatzeitung.