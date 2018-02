Derblecken mit vereinten Kräften in Traunreut

2017 sind Christian Springer und Josef Brustmann (Bild) noch mit ihren Soloprogrammen in Traunreut aufgetreten, heuer kommen sie zum ersten Mal gemeinsam ins k1 und verleihen dem Starkbierfest am Donnerstag, 1. März, die nötige Würze. Ab 20 Uhr versprechen die beiden Derblecken auf allerhöchstem Niveau: Brustmann streift durch das wildwüchsige Lebensunterholz, und Springer nimmt sich in seinen Leckerbissen hochaktueller Satire nicht nur die Prominenz, sondern auch die Gesellschaft vor. Karten gibt es beim Traunreuter Anzeiger, im k1 sowie an der Abendkasse. Die Bewirtung beginnt bereits um 19 Uhr. − red/Foto: Josef Brustmann