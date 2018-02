Polizistin mit Stemmeisen bedroht - Mann soll in die Psychiatrie

Das Schwurgericht Traunstein ordnete am Dienstag die Unterbringung eines 52-Jährigen (l.) in einer Psychiatrie an. Er hatte im August 2017 eine Polizistin massiv mit einem Stemmeisen bedroht. − Foto: Kretzmer-Diepold Das Schwurgericht Traunstein ordnete am Dienstag die Unterbringung eines 52-Jährigen (l.) in einer Psychiatrie an. Er hatte im August 2017 eine Polizistin massiv mit einem Stemmeisen bedroht. − Foto: Kretzmer-Diepold



Als zwei Polizeibeamte an der Tür eines 52-Jährigen klopften, stürzte dieser mit einem Stemmeisen in der Hand heraus und ging auf eine 29-jährige Polizistin los. Er bedrohte die Frau massiv. Ihr 28-jähriger Kollege schoss nach vorheriger Warnung. Das Schwurgericht Traunstein mit Vorsitzendem Richter Erich Fuchs ordnete am Dienstag die Unterbringung des 52-Jährigen in der Psychiatrie an.

Der Hauptgrund: Der 52-Jährige habe die Beamten am 5. August 2017 gegen 22.45 Uhr vor seiner Wohnung in Großkarolinenfeld "aus seinem Reich vertreiben wollen" – in einem hochpsychotischen Wahngeschehen. Die Kammer bejahte die Gefährlichkeit des Beschuldigten für die Allgemeinheit. Der Beschuldigte habe keine Krankheitseinsicht, mit hoher Wahrscheinlichkeit seien weitere erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten.

Die Beamten blieben damals unverletzt, der 52-Jährige trug einen Schuss in die Brust davon. Die Kammer mit Vorsitzendem Richter Erich Fuchs führte im Urteil aus, das ganze Geschehen sei sehr schnell erfolgt. Der Beschuldigte habe mit dem Stemmeisen in der Hand nicht stehen bleiben, sondern die "Böse", die Polizistin, aus seinem Haus vertreiben wollen. Er habe keinen versuchten Totschlag, sondern eine versuchte gefährliche Körperverletzung begangen, könne dafür wegen seiner Krankheit aber nicht bestraft werden.

Mehr dazu lesen Sie am Mittwoch in Ihrer Heimatzeitung.