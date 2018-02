Arbeitslosenquote sinkt im Februar, viele Stellen sind unbesetzt

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Traunstein betrug im Februar 3,8 Prozent, das ist ein Rückgang gegenüber Januar um 0,1 Prozentpunkte, das sind 242 Menschen. Im Vergleichsmonat des Vorjahres lag die Quote bei 4,3 Prozent. Aktuell sind 10276 Menschen arbeitslos gemeldet, 1276 weniger als im Februar 2017. Die Landkreisquoten: Traunstein 3,5 Prozent, Altötting 3,6 Prozent, Berchtesgadener Land 4,8 Prozent und Mühldorf 3,7 Prozent.

3198 Menschen konnten sich im Februar aus Arbeitslosigkeit abmelden. Darunter waren 1293 Abmeldungen in Erwerbstätigkeit, und 552 Menschen nahmen eine Ausbildung oder Qualifizierung auf. Dem gegenüber stehen 2961 Neumeldungen. Aktuell sind 3826 offene Stellen im Bestand, darunter 1210 neu gemeldete. − red

Einen ausführlichen Bericht über die Entwicklung in Ihrem Landkreis lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 1. März 2018, in Ihrer Heimatzeitung.