Rathaus mit Graffiti verschmiert – Polizisten pauschal beleidigt

Mit Graffiti wurde die nördliche Hauswand des Rathausgebäudes in Traunreut verschmiert. Ein Zeuge hatte den Täter am Samstag gegen 22 Uhr beobachtet, wie er mit einer Spraydose den Schriftzug "ACAB" in grüner Farbe gesprüht hat, wie die Polizei am Mittwoch berichtet hat.

"ACAB" wird gewöhnlich als Abkürzung für "All Cops Are Bastards", zu deutsch: "Alle Polizisten sind Bastarde." Diese eigentlich konkrete Beleidigung von Polizisten ist nicht strafbar, wie das Bundesverfassungsgericht am 17. Mai 2016 entschieden hat. Im Gerichtsbeschluss heißt es: "Die Kundgabe der Buchstabenkombination ,ACAB‘ im öffentlichen Raum ist vor dem Hintergrund der Freiheit der Meinungsäußerung nicht ohne weiteres strafbar. Die Verurteilung wegen Beleidigung gemäß § 185 Strafgesetzbuch (StGB) setzt voraus, dass sich die Äußerung auf eine hinreichend überschaubare und abgegrenzte Personengruppe bezieht; ansonsten ist der Eingriff in die Meinungsfreiheit nicht gerechtfertigt. "

Mit dem Besprühen der Rathauswand hat der Täter aber zumindest eine Sachbeschädigung begangen und wird deshalb nun auch von der Polizei gesucht. Der Täter wird als sehr klein beschrieben, etwa 12 bis 13 Jahre alt, er trug ein Basecap und dunkle Jeans. Hinweise werden an die Polizeistation Traunreut unter Telefon 08669/86140 erbeten. − hr