"Die Linke gehört in den Landtag"

Die Direktkandidaten der Linken: Michael Reiter (Landtag) und Manuela Pertl (Bezirkstag). − F.: Linke



Die Mitglieder der Linkspartei im Stimmkreis Traunstein haben einstimmig den 22-jährigen Gesundheits- und Krankenpfleger Michael Reiter aus Laufen als Direktkandidaten für die Landtagswahl am 14. Oktober nominiert. Die 55-jährige Hotelkauffrau Manuela Pertl aus Oberwössen wurde ebenso einmütig zur Stimmkreisbewerberin für die Bezirkstagswahl gewählt.

Reiter nannte als einen seiner Schwerpunkte das Thema Gesundheit und Pflege. In seiner täglichen Arbeit erlebe er den Notstand in diesem Bereich. "Es fehlt an allen Ecken und Enden – am Personal, an den Arbeitsbedingungen, an der Bezahlung und an der Organisationsstruktur", so Reiter. Pertl will sich im Bezirkstag besonders in der Asylpolitik engagieren. − red

