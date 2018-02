Starker Rauch wegen defekten Heizlüfters

Die Einsatzkräfte der Heiligkreuzer und Trostberger Feuerwehr belüfteten die verrauchten Räume. − Foto: Lucia Frei Die Einsatzkräfte der Heiligkreuzer und Trostberger Feuerwehr belüfteten die verrauchten Räume. − Foto: Lucia Frei



Ein defekter Heizlüfter in einem Anwesen in Wäschhausen bei Trostberg hat gestern gegen 12.30 Uhr einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das elektrische Gerät stand laut Angaben des Einsatzleiters Manfred Gröbner von der Feuerwehr Heiligkreuz in einem Nebenraum im Erdgeschoß. Es begann zu qualmen, und der Rauch zog in die Wohnräume im ersten Obergeschoß. Die Feuerwehr Heiligkreuz und ein Löschzug der Feuerwehr Trostberg wurden alarmiert. Ein Löscheinsatz war nicht notwendig, die Einsatzkräfte belüfteten die Räume jedoch mit einem leistungsstarken Ventilator. Ein Rettungswagen war vorsichtshalber vor Ort, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. − Text/Foto: luh